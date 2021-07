Tras casi tres meses fuera de la pantalla de El Trece por el comienzo de "Lo de Mariana", " Nosotros a la Mañana" volvió a ser emitido después de la cancelación del ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

Joaquín "Pollo" Álvarez y Sandra Borghi estuvieron nuevamente al frente del programa que estuvo al aire durante siete años y se mostraron muy felices por su regreso.

“Gracias al canal por la confianza. No nos sacan más. Estamos muy contentos de volver. Agradecemos la posibilidad de la vuelta y a la gente. Muchísimo. Yo sentía esa sensación como que las personas estaban contentas a la par de nosotros. Como que vuelve una compañía”, expresó el histórico periodista deportiva.

Al igual que su compañero, Borghi se sumó a los mensajes y contó una anécdota personal sobre el amor de los televidentes: “´¡Los extrañamos!´, me decían en la calle. Me tomé cinco días de vacaciones. Volvía por la ruta y paré en un restaurant de pueblo a comer algo. En ese momento sale Martita y su hija, la dueña del lugar y me dice con cariño: ´¡Ay vuelven mañana! Apurate que tenés que llegar al programa´".

“No sabés cómo salieron. Me miró y me dijo: ´Yo los veía todas y cuando se fueron me quedaba triste´. Fijate vos, llegamos al interior y a todos lados. Todo ese amor nos hizo muy bien, porque nos acompañó durante el tiempo que no estuvimos y nos llenó de energía en la vuelta”, agregó sobre la felicidad que sintieron muchos por la vuelta del magazine.

“Nosotros tenemos una ideología vinculada con las ´gracias´. Y de verdad, gracias a todos por la buena onda y por elegirnos”, cerró el Pollo ante las cámaras.

Además de su regreso, " Nosotros a la Mañana" incorporó nuevas panelistas para deleitar a los espectadores. Paula Trápani y Sol Pérez son las nuevas figuras que se suman a Gastón Marote, Carlos Monti, Ariel Wolman, Santiago Zeyen y Pablo Montagna.

¡Mirá el regreso de "Nosotros a la Mañana" en El Trece!