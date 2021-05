Después de estar en el centro de la polémica por sus furiosos cruces con Cinthia Fernández y Yanina Latorre, Mar Tarres volvió a dar que hablar tras sus confesiones hot sobre el sexo virtual y las dinámicas de pareja durante la pandemia.

La influencer fue concreta sobre los amoríos a través de la red: “Estoy a favor del sexo virtual y de todo, legalícenlo, el tema es que hay que saber con quién, no es que con el primer pelotu…“.

“Yo he tenido sexo virtual con famosos, entendés, que vos sabés que a ellos no les conviene hablar y a mí tampoco y que nos vamos a cuidar entre nosotros“, reveló sobre algunas de las experiencias subidas de tono que vivió.

“Si tenés sexo virtual con alguien que no sea famoso, tiene que ser con alguien de muchísima confianza que vos sepas que el día de mañana no te va a traicionar y no va a contar todo eso“, aseguró la participante de "La Academia".

Sin embargo, la joven aseguró en Mitre Live con Juan Etchegoyen que son famosos de otros países: “Tuve sexo con famosos pero no de Argentina, son internacionales. La gorda está triunfando diría Nathy Peluso, siempre mirando para afuera“.