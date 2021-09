La exigencia de la nueva temporada de “ Bake Off 2021” quedó demostrada durante la semana. Después de la primera gala de eliminación, las complicaciones continuaron para varios participantes, incluso los que se destacaron en las emisiones iniciales.

Emiliano Dibernardi fue elegido como el pastelero de la semana a raíz de su trabajo en el comienzo del ciclo de Telefe. Sin embargo, los nuevos desafíos que propuso el jurado formado por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen le juraron una muy mala pasada en la emisión del martes.

.

El participante tuvo complicaciones en la prueba técnica de la torta cebra. Durante la preparación, se dio cuenta que el producto final no estaría cerca de ser el pretendido por los jueces. Como si fuera poco, fue elegido como el último de los 14 participantes que todavía están en juego.

“No me gelificó. No puedo desmoldar”, explicó ante la pregunta de Paula Chaves sobre su situación cuando faltaban pocos minutos. Automáticamente quebró en llanto por el desarrollo que tuvo en el segundo programa de la semana, a pesar de llevar el delantal celeste.

“Lloro de bronca, de impotencia, de autocastigarme a mí mismo por un error mío. Me siento triste, muy triste”, explicó frente a las cámaras. A la hora de ver el postre terminado, la imagen estaba lejos de lo buscado: “Cuando desmoldo, veo como el cremoso sale para los costados y ya no lo puedo manipular. Lo toco y se me rompe”.

Por último, mencionó en las charlas de post producción: “Lo tengo que presentar sin baño. Me angustia muchísimo”. Si bien todavía quedan dos emisiones en la semana, su rendimiento sorprendió al jurado por lo que la exigencia estará más alta en los próximos capítulos.

¡Mirá el llanto de Emiliano en " Bake Off 2021"!