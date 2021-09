“ Bake Off 2021” comenzó con gran recepción por parte de los televidentes. La producción del certamen optó por presentar a los participantes en distintas tandas, ya que el martes tuvieron su momento exclusivo alguno de los pasteleros que buscan ganar la competencia.

Uno de ellos es Paula, quien estuvo en el centro de la polémica desde antes del comienzo del programa. Su nombre se popularizó en el lanzamiento de los adelantos de la nueva temporada ya que es reconocida en Twitter. A su vez, fue acusada por no ser pastelera amateur, con el fantasma de Samanta Casais, eliminada por mentir en la inscripción, latente en la nueva edición.

.

A pesar de cumplir con las normas del programa, algunos usuarios cuestionaron que ya tenía un emprendimiento de pastelería. De todos modos, se defendió por no haber estudiado y mencionó que no era su ingreso monetario principal.

Este martes tuvo su presentación en el programa con una breve sección que relató algunos aspectos de su vida. “La pastelería para mí es la salvación de mi vida. Es una excusa para juntar a la familia”, comenzó Paula durante el segundo programa de “ Bake Off 2021”.

Paula tuvo repercusión desde antes que inicie la temporada.

“Por ahí no tenés un peso, sacás algo del honor y es un regalo que le pusiste amor y dedicación. Soy una pastelería bastante poco convencional, me gustan las tortas bizarras”, agregó. La empleada de la Universidad de Buenos Aires se refirió a algunos de sus gustos a la hora de crear: “Lo mío son los memes, los videojuegos, las cosas divertidas, las series. Trato de plasmar las cosas que me gustan”.

De todos modos, se sinceró sobre la importancia de su ingreso a la competencia: “Estar en Bake Off es un mimo al alma porque tuve un año muy complicado. Pasé por tratamientos dolorosos y tuve muchas malas noticias en lo médico”. “El llamado fue como ‘después de la tormenta viene el sol, tenés que enfocarte en esto y seguir adelante’”, sentenció al finalizar el clip.