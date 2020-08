El resultado positivo en coronavirus de Nicole Neumann revolucionó el mundo de la farándula argentina ya que la modelo era una de las figuras que mayores cuidados tenía para prevenir la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, tras el contagio de su empleada doméstica, la mamá de Indiana, Sienna y Allegra decidió realizarse el test y a las pocas horas confirmó que ella también tiene COVID-19.

Antes de conocerse la palabra de la modelo, trascendió que estaba a la espera de los análisis. A través de sus redes sociales, compartió un duro descargo contra Fabián Cubero y Mica Viciconte, a quienes acusó de filtrar la información.

.

En su cuenta de Instagram, Nicole mostró los chats que mantuvo con su empleada doméstica y durante el intercambio calificó a su ex y a la deportista de "nefastos". Tras la difusión de los mensajes, Viciconte estalló de furia.

El intercambio por Whats App de Nicole y su empleada.

Pese a tener un bozal legal, la pareja de Cubero se manifestó sobre la actitud de Neumann. "No puedo hablar de nada. Y tampoco quiero hablar de esto porque no quiero que me ensucien en algo que no tengo nada que ver, yo no lo deseo el mal a nadie", declaró en "El Show del Problema".

En cuanto a la reacción del futbolista ante el escándalo, Mica aseguró que "él está en casa, está bien. Es un padre, que por supuesto se preocupa por la salud de sus hijas, de su familia, de todos".

Mica Viciconte convive con Fabián Cubero.

"Es un terreno en el que no me quiero meter, es un tema de salud. Seguramente si no tuviera un bozal legal mi situación sería otra", advirtió. Además reveló que su abogado tomará cartas en el asunto ante la publicación de los chats.

"Mi abogado lleva todo, yo no entiendo nada de estos temas. Eso lo están manejando él y el abogado de Fabi", aclaró. Y para cerrar, confió: "No me voy a hacer cargo de algo que no tengo nada que ver, que no me interesa en absoluto, no le deseo el mal a nadie, ojalá se recuperen pronto y nada más. Tengo la conciencia tranquila. Convivo con Fabi, lo quiero a él y a sus hijas, no me quiero meter por eso. Me alejo de todo esto".