¡La farándula argentina no es ajena al coronavirus! A raíz del debate que se generó en las últimas horas sobre la implementación de los barbijos como otro método más para prevenir la propagación de la enfermedad, en Twitter se dio un fuerte cruce entre Luciana Salazar y Vicky Xipolitakis por este tema.

La primera en manifestarse sobre el asunto fue Luli. “Bueno, ahora que el barbijo es obligatorio, un buen trabajo para hacer en estos momentos de cuarentena, es hacerlos bien duraderos y originales”, escribió la modelo a la foto del "tapabocas" que diseñó la marca Louis Vuitton.

El mensaje de Luli Salazar que despertó el enojo de Vicky Xipolitakis.

Sin embargo, su posteo no le cayó bien a todo el mundo. Como en el caso de Vicky, quien no dudó en esconder su bronca y por eso salió a contestarle sin filtro. “Yo era muy pelot... como vos, pero con la salud no. Hay gente que se muere, no tienen ni para comer y tampoco puede ver a su familia, y vos poniendo háganse barbijos de LV. ¡Muy desubicada! Que sean económicos, protejan y abunden. Juntos podemos combatirlo #Covid_19 #QuedateEnCasaVivienda”, manifestó enojada en la red social del pajarito.

Según contó Ángel de Brito en " Los Ángeles de la Mañana", entre ellas no existe ningún tipo de vínculo y la última vez que tuvieron trato fue cuando Luciana saludó a Vicky por el nacimiento de su hijo Salvador Uriel.

La furiosa respuesta de Vicky Xipolitakis.

“Qué lastima que no sepas entender mi tuit. Lamento haberte defendido de todas tus locuras. Y el 'pelotuda’ está de más”, expresó la rubia en el mensaje privado que le envío a la griega. Consultada por el periodista sobre el por qué decidió hacerlo de manera privada, Luli explicó: “Te imaginarás que no voy a contestar agresiones injustificadas y menos en este momento”.

Por último, el conductor de "LAM" también se comunicó con Xipolitakis para conocer qué la motivó a responder de esa manera al tuit de Salazar. “Me pasó eso que escribí. Con la salud no. Toda una Argentina unida y luchando por la salud, y leer eso del barbijo de Louis Vuitton, la verdad me salió del corazón”, concluyó.