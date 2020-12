El jueves por la noche, Charlotte Caniggia se impuso ante Cinthia Fernández en el voto telefónico y la panelista quedó eliminada del certamen. Pero la nota la dio el hermano de la salvada, Alex, que criticó e insultó duramente a Fernández y ahora ella reveló que iniciará acciones legales por su ataque en las redes.

Para celebrar la continuidad de su hermana, "El Emperador", como él se autoproclama, escribió en su cuenta de Instagram varios mensajes dirigidos a Cinthia.

"La enana se fue y quedó muda. Lo único que hacía es cantar mal y desnuda. Que te elimine mi hermana es hermoso, no hay duda. Tu marido te dejó, sos chusma y encima cornuda", fue uno de ellos.

En otro, se burla de ella: "Qué caliente se quedó la enana. Es hermoso que te elimine mi hermana. Ya sé lo que podés hacer mañana, comprá pochoclos y poné el 13 para ver quién gana".

Desde su lugar como panelista en "Los ángeles de la mañana", Fernández le respondió y advirtió que va a mandar una carta documento a su atacante: "Mamó todo eso, está copiando a la madre. A mí no me causa gracia. Me dijo ‘villera’, me dijo ‘cornuda’, me dijo ‘enana de mierda’. Entonces, esto va a ir directo a la Justicia, porque un pibe así, que no tiene límites, hay que ponerlo en la Justicia".

"De esto la saco a Charlotte, que me eliminó en buena ley. La gente la adora, me cagué de risa con ella y me cae bien, pero estoy criticando al hermano y hay que ponerle límites a este maleducado", aclaró luego, diferenciando las actitudes de los jóvenes Caniggia.

Aunque su estrategia es llevarlo al terreno judicial, Cinthia no se pudo quedar callada y le respondió con todo: "Yo al menos no renuncié, no dejé clavado a todo un equipo, no dejé sin laburo a mi compañera y no la humillé. No le da la cabeza, le falta algo, es la mononeurona".

Finalmente recordó qué sucedió cuando fue como invitado al programa: “Ah, y una cosa, cuando vino acá fue bastante cag... porque pidió que todas nosotras no preguntáramos. Así que si sos tan barat, poron... y el pu... amo, bancate ir a un programa y que todas nosotras te podamos entrevistar".

¡Mirá lo que se dijeron!