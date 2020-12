Desde hace varios años, la relación de Jorge Rial con su hija Morena no es la mejor, y viven entre peleas y reconciliaciones. A pesar de haber esquivado el tema muchas veces, por primera vez el conductor habló sobre la joven y su crianza, además de cómo se ve él como padre.

El vínculo de Jorge con More y Rocío siempre fue muy fuerte desde que las adoptó de pequeñas con su ex esposa Silvia D'Auro. Cuando se separaron, las hijas se quedaron con él y su relación se fortaleció.

Pero cuando llegó a la adolescencia, la influencer comenzó a distanciarse del "Intruso", y desde entonces, ya sea por diferencias con las parejas de su padre, o por cualquier otro motivo menor, siempre hubo chispazos entre ellos. Con la llegada de Francesco, primer nieto del periodista, todo mejoró, pero luego de un tiempo volvieron a aparecer los problemas. Y el mes pasado Morena dijo que tenía una mala relación con su padre.

A pesar de estar al frente de un programa diario, tener una voz para hacer declaraciones y hacer pública su vida privada muchas veces, Rial siempre se mantuvo en silencio sobre Morena.

Pero en un mano a mano íntimo con Rodrigo Lussich en "El Show de los Escandalones", el animador hizo una profunda descarga sobre su rol paterno y analizó las terribles peleas que vivió con su hija mayor.

"Ahora Morena está en Córdoba. Tampoco quiero meterme. A veces hay que mantener distancia. Cuando venís golpeado, a veces la distancia también es un síntoma de amor. No es fácil equilibrar las cosas", comenzó el entrevistado.

Luego, en una posición meditabunda, reveló: "Si hago un balance, no creo que haya sido un buen padre. No creo que sea un buen esposo, que lo haya sido y lo sea ahora... A veces veo cosas y digo 'podría haber mejorado muchas cosas. Podría haber criado a mis hijas de otra manera’".

"Yo me hago responsable de algunas cosas que pasaron con Morena. Es mi responsabilidad. Yo asumí la paternidad 100 por 100, pero nunca hice de madre. Ese lugar es imposible. A mí me tocó no delegar y no sé si lo hice bien. Yo todavía cargo con mucha culpa, con mucha responsabilidad. Yo no sé si algunas cosas las hice bien", continuó.

Fue entonces cuando Lussich le preguntó si Rocío o Morena le habían reprochado algo, a lo que el empresario respondió: "No directamente, pero creo que las peleas son reproches, también. Algunos exagerados, algunos injustos. Pero los padres son los huesos donde vienen a afilar los dientes los hijos. Nosotros somos donde descargan, putean, y lo que nos pasa es que nuestras peleas se hace públicas".

"¿Si me duele? Horrores. En cada pelea siento que voy perdiendo años de vida. Es mi gran miedo siempre, el cuerpo responde. Al cuerpo hay que cuidarlo mucho", finalizó.