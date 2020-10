Supieron ser la pareja más enamorada de la farándula argentina. La relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini era querida por muchos, hasta las hijas de la ex vedette querían que se casen y formen una familia, pero todo eso terminó cuando se separaron y comenzó la batalla mediática.

Cinthia Fernández y sus hijas Charis, Bella y Francesca, junto a Martín Baclini

En una visita a "Los ángeles de la mañana", durante uno de los primeros reencuentros entre la ex pareja, la modelo reveló que sus hijas, Charis, Bella y Francesca, hablan con su ex novio por mensaje: “Yo ya dejé que ellos armen su historia. Es tremendo cómo lo defienden, yo lo mato y ellas lo defienden. Ayer estaban llorando porque le habían clavado a él un '2'. Era tremendo. La putearon a Nacha. Estaban indignadas por la nota”.

.

El participante del "Cantando 2020" manifestó que le pidió permiso para llamar a las niñas: "Hace 15 días la llamé para pedirle permiso porque me enteré, por los medios, que las nenas tenían teléfono y le pregunté si podía pasarmelo para hablar con ellas. Y así empezó algo muy lindo con las nenas".

Cinthia Fernández y Martín Baclini se separaron en el 2019

En una de esas conversaciones telefónicas, el empresario habló del tierno pedido que le hicieron las hijas de Cinthia: “Me pidieron que vaya al cumpleaños. Las nenas nunca me piden nada. Son un amor, una extensión mía y siempre lo voy a decir. Sigo en contacto con ellas porque las llamo o a veces me llaman. Es hermoso lo que vivo no quiero opacarlo”.

