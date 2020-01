Cuando la ruptura entre Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto parecía definitiva, la pareja sorprendió al anunciar su reconciliación. Desde Punta del Este, la modelo compartió una foto junto al arquitecto y su hija Moorea para confirmar su vuelta amorosa: "Gracias por todos sus mensajes de cariño por nuestra reconciliación. Así estamos apostando a nuestra familia y disfrutando la vida juntos".

En su momento, la panelista debió explicarle a su pequeña que se había separado de su papá. "Como recién tiene tres años, no tuvimos una charla muy amplia con ella cuando nos separamos. Papá y mamá se aman, van a seguir siendo amigos y vas a tener dos casas, con algunos días de mamá y otros de papá", recordó en diálogo con Pronto.

Floppy Tesouro contó que su hija Moorea se alegró tras su reconciliación con Rodrigo Fernández Prieto

Sin embargo, Tesouro dio marcha atrás con sus dichos y sorprendió a su hija, quien expresó: "Mamá y papá volvieron a ser novios, ¡qué lindo!". "Casi nos largamos a llorar de la emoción, que nuestra hija lo tome con tanto amor fue el broche de oro a nuestra apuesta de volver a estar juntos", cerró la modelo.

La separación de Floppy Tesouro

"Busco en mi pareja un compañero de vida. Estos últimos meses, hubo una desconexión donde ya esa llama no estaba prendida", manifestó Floppy Tosouro luego de separarse de Rodrigo Fernández Prieto, con quien se casó el diciembre de 2017.

"El bautismo (de Moorea) fue un temón, una bisgara en mi relación. Intenté salir adelante, no me iba a separar porque no fue al bautismo de la nena porque me parecía un montón...", manifestó en "Podemos Hablar".

.

"No es creyente, no quería estar presente en ese momento. Y me angustié mucho puertas para adentro, no la pasé bien y se lo transmití. Me dolió por mí y por Moorea (su hija de 3 años) tendría que habernos acompañado a las dos", manifestó la mediática de 32 años. Y agregó convencida: "Hay cosas que uno no está acostumbrado a hacer, pero cuando formás una pareja... Somos dos. Ya no sos más uno. Y, en mi caso, éramos tres. Me sentí sola, no estaba mi compañero de vida. No corté por eso, pero siento que fue una bisagra", concluyó.