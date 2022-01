El amor no tiene ni edad ni fronteras y Moria Casán lo confirmó al casarse con Pato Galmarini a los 75 años. A pesar de su gran personalidad y estilo frontal, la diva se vio interesada por la reacción de la familia de su esposo a su inesperado romance.

De visita en el programa de su esposa, "Moria es Moria", el dirigente político habló de la opinión de sus cinco hijos, Bernardita y Socorro de su primer matrimonio, el futbolista de Tigre, Martín, y los políticos Sebastián, director del Banco Provincia, y Malena, titular de AySA.

"¿Dijeron ‘cuidado esta mina, qué peligrosa’ o ‘¿qué divina mi mamita’?", expresó la conductora en su programa nocturno de Canal 9. Galmarini respondió contundente: "Fue tan de improviso para todos ellos. Se enteraron por una revista, que nos sacó fotos cuando fuimos a comer a Tigre. Aparecimos vos y yo y me dijeron: ´¿Qué estás haciendo?´".

Moria Casán junto a la familia Galmarini.

No obstante, el ex secretario de Deportes fue terminante sobre su decisión: "Yo no pregunto si está bien o si está mal. Mi vida es mi vida, por supuesto que comparto todo con ellos, y en verdad, Negra, te recibieron bien. No lo sabía nadie”.

.

Y cerró al contar cómo respondió su yerno Sergio Massa, quien está casado con su hija Malena: "Estaba en Estados Unidos en reunión con el Fondo Monetario, y desde acá le anunciaron. Se empezó a reír frente al Fondo Monetario".

