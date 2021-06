El romance de Nicole Neumann con José Manuel Urcera fue confirmado por el propio piloto de Turismo Carretera cuando afirmó que "se estaban conociendo" y que pasaron un romántico fin de semana en Neuquén, provincia de la que él es oriundo.

Pero su viaje no fue color de rosas ya que allí se cruzaron con la ex de Urcera, Micaela Álvarez, quien al verlos los frenó y dijo frente a la modelo que días atrás había pasado la noche con él.

"Usé una palabra que no es muy educada para decirla en la televisión, pero le dije '¿le contaste que nosotros... (estuvimos) el sábado?'. Él estaba con los anteojos, donde esconde su cara", reveló la joven en "Intrusos".

.

A su vez, se refirió a lo que fue su relación de seis años con el piloto. "En febrero él me negaba que la conocía. A fines de marzo, principio de abril, Manu tuvo coronavirus, eso fue conocido en el ambiente del automovilismo porque no puedo correr, y fui yo la que estuvo ahí con él, acompañándolo, llevándole la comida… Pero yo no sé la realidad de las cosas, intuyo que empezaron a frecuentarse en abril", indicó.

"Eso me deja un poco tranquila, porque fue cuando yo tomé distancia, me quise alejar de todo este lío, que me estaba afectando, y me vine a Neuquén", concluyó.