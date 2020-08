A un año de su separación, Valeria Archimó aseguró mantener una buena relación con su ex Guillermo Marín y así quedó demostrado con un sorpresivo halago por parte del productor a la bailarina.

Fruto de su amor nació Ámbar y como buenos padres separados comparten los días para estar junto a su pequeña. "Mi hija está hermosa, divina. Estamos bien. Como toda pareja acomodándose. Seguimos siendo familia. La nena está conmigo y el fin de semana se va a ver al papá. La vamos llevando. Piloteando. Muy bien", reveló la artista durante una entrevista con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

Pero durante la transmisión en vivo de la nota, el productor teatral deslizó un dulce comentario dedicado a la profesora de danza. "La mejor bailarina. Les mando un beso", manifestó Marín.

Su piropo no pasó desapercibido por Archimó quien aseguró pícara: "Bueno, bien. Sigue siendo mi admirador... Artístico". Sin embargo descartó cualquier posibilidad de reconciliarse con su ex al asegurar que apunta a "tener una excelente relación como papá de Ámbar y familia".

El piropo de Guillermo Marín para Valeria Archimó.

"No existe la chance de reconciliarnos con Guillermo. Me encantaría lograr ser amigos y tener una buena relación. Apunto a eso pero no a volver a ser pareja", manifestó firme. De todas formas reveló que tiene ganas de volver a enamorarse: "No me imagino mi vida sin una pareja".

En ese sentido contó: "Fue un año muy duro para mi el anterior por la separación. Sané un montón de cosas. Me sentí mucho más con la posibilidad de estar con alguien. Yo apuesto a la vida con un compañero".