Hace poco más de dos meses Tini Stoessel confirmó su separación de Sebastián Yatra y una de las mayores intrigas entre sus fanáticos es saber cómo está su corazón.

En medio del lanzamiento de su última canción, "Ella dice", junto a Khea, la artista se animó a hablar cuál es su situación sentimental tras la reciente ruptura con el colombiano.

Junto a Yatra conformaban una de las parejas más queridas en el mundo de la música y el fin de su relación conmocionó al ambiente. Sin embargo, la intérprete de "Fresa" logró enfocarse en su carrera y en medio de la cuarentena por coronavirus no para de lanzar éxito tras éxito.

"Estoy feliz por todo lo que está pasando. En mi vida profesional, feliz porque dentro del contexto... es extraño lanzar música y no estar en un estudio, está pasando todo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Puede pasar cualquier cosa pero superó cualquier expectativa", destacó la joven artista sobre el rumbo que tomó su carrera por la pandemia.

Sin embargo, su trabajo profesional la volverá a juntar con el colombiano ya que tienen firmado un contrato para protagonizar una serie juntos. En cuanto a cómo vivirá el reencuentro con su ex, confesó: "Nosotros dos profesionalmente tuvimos una linda relación. Dejaremos que todo esto pase después de tomar la decisión y reencontrarnos desde un lugar de colegas, amigos, compañeros y volver a trabajar juntos. La idea sigue en pie".

En la ficción interpretarán a una pareja enamorada, por lo que habrá varias tomas sentimentales y hasta de besos. Ante esa eventual puesta en escena contó: "No lo estoy pensando tanto".

En entrevista con "Pampita Online", Tini garantizó que esperará el momento de grabar la serie para ver lo que pueda pasar. "Lo manejaremos con Yatra. Los dos somos muy profesionales y nos tomamos muy en serio las cosas. En lo personal creo que va a estar todo bien", confió.

Luego de su separación con el músico, circuló el rumor de que su antiguo novio Pedro Barroso Silva se había comunicado con Tini. La artista se separó del modelo español después de dos años de noviazgo y trascendió que habrían tenido un nuevo acercamiento.

Tini Stoessel junto a Pedro Barroso Silva.

Pero, ella fue tajante a la hora de desmentir el chimento. "Las cosas que se pueden llegar a decir que son mentiras...", lamentó.

"Con Pepe quedó una relación súper linda y de cariño. Él es recontra amigo de mi hermano, se adoran, pero no nos volvimos a escribir", aclaró y no dejó lugar a dudas.

En cuanto a por qué no eliminó de sus redes sociales las fotos que tiene junto a Yatra, reveló: "No suelo borrar las fotos. Porque quizás hoy evitamos esos momentos, pero forman parte de mi historia y no los voy a borrar".