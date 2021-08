“ La Voz Argentina” se acerca a las instancias finales y algunos talentos se perfilan como favoritos para quedarse con la competencia. Uno de ellos es Ezequiel Pedraza, parte del equipo de Ricardo Montaner.

El participante tiene una historia particular dentro del certamen ya que pasó por dos grupos. En las audiciones a ciegas, fue elegido por Mau y Ricky, aunque también tuvo a Soledad Pastorutti como opción.

.

Si bien se destacó en la batalla ante Facundo Giovos, otro de los favoritos en el reality, fue eliminado de la competencia. Antes de que se retire del escenario, la jurado presionó el botón rojo para robarlo aunque no salió como la cantautora esperaba.

A los pocos segundos, Montaner también presionó el botón por lo que Ezequiel tuvo que elegir una vez más. Como ocurrió en la audición a ciegas, priorizó la opción de marcharse con el adversario de Soledad.

Sus actuaciones le permitieron superar los playoffs, donde tuvo un particular intercambio con la coach que lo quiso en su equipo. “Lo que todos quieren saber es si Soledad logró perdonarlo después de lo que ha pasado dos veces”, comentó Alejandro Marley para abrir el juego.

“No. Yo soy memoriosa. Encima viene y me canta ‘La soledad se hace carne en mí’”, expresó entre risas al comenzar haciendo una referencia a la versión que hizo de “La llave” de Abel Pintos. Fiel a su estilo, no se detuvo allí y subió el volumen: “¿Pero qué te pasa conmigo, nene? Me tirás onda y después te vas para otro lado. Ya no sé qué pensar”.

De todos modos, tuvo muchas palabras de elogios para su interpretación que le valió la clasificación a los octavos de final de “ La Voz Argentina”. Dicha instancia comenzará la próxima semana ya que el final está pactado para el cinco de septiembre.

¡Mirá el divertido cruce entre Soledad Pastorutti y Ezequiel Pedraza en " La Voz Argentina"!