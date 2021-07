"¿Para qué mier... nos adoptó si nos iba a terminar abandonando?", disparó días atrás More Rial contra su mamá adoptiva, Silvia D'Auro. Si bien no es usual que la hija de Jorge Rial hable sobre el vínculo con su madre, esta vez compartió un duro descargo.

A través de sus historias de Instagram, la influencer también confesó que le iniciará una batalla legal en la Justicia a la mujer de la mano de su abogado, Alejandro Cipolla. "Gracias a dios no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto ni nada. Pero la Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años", contó.

Mirá el descargo de More Rial contra su mamá adoptiva

Rial permaneció casado con D'Auro por más de 20 años y juntos adoptaron a More y Rocío. Pero en 2011, el ex "Intrusos" confirmó su divorcio después de que el vínculo de la mujer con sus hijas no fuera de las mejores hasta que desapareció de sus vidas. Incluso no se hizo cargo ni de la relación ni de la manutención económica.

Tras las duras declaraciones de More, trascendió cuál fue la reacción de D'Auro. La mujer se instaló en San Martín de Los Andes con el resto de su familia y desde allí se manifestaron desde su entorno.

Según difundió el sitio Paparazzi, cercanos a Silvia aseguraron que "va a mantener su postura de no contestarle y estar en silencio".