La panelista de "Los Ángeles de la Mañana", Maite Peñoñori, sorprendió a todos al revelar un explosivo romance entre dos actores "famosísimos": Luciano Castro y Flor Vigna.

"Son dos potencias que se juntan. Él, famosísimo. Ella, famosísima. No se los imaginan juntos ni de casualidad. No sé si son el agua y el aceite pero no habría forma de linkearlos, por qué están juntos, no sabemos. Los dos son entrenadísimos", comentó Ángel de Brito antes de que la angelita revelara la primicia.

"Están enganchados, van para todos lados juntos. Se muestran ya. Van al mismo gimnasio cerca del río. Ella entrena con Juli Puente. Estuvieron a los besos frente a otras personas en medio del gimnasio", explicó la panelista sobre el amor que se tienen los actores.

La foto de Flor Vigna y Luciano Castro que confirma el romance.

Antes de comenzar su amorío con Vigna, el intérprete de "Desnudos" se separó de Sabrina Rojas después de 10 años de relación, por lo que debieron sentar bases de su vínculo familiar. “Nos vamos consultando todas las dudas que tenemos. Y el diálogo que tenemos hace que... No le aviso, no le digo: ‘Che, te cuento esto...’. Todo nos hablamos, nos consultamos. Nosotros hablamos todo antes”, expresó la actriz en "Cortá por Lozano".

Sin embargo, después que Peñoñori diera la primicia, Pía Shaw se comunicó con la ex pareja de Luciano para conocer su opinión, la cual sorprendió a todos: "Sabrina Rojas no sabía absolutamente nada. No tenía idea".

