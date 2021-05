Luego de revelar en Twitter que se iría a Miami, Estados Unidos, para vacunarse contra el coronavirus, Jorge Rial fue muy cuestionado y criticado en las redes sociales.

Los "haters" no le perdonaron al conductor que haya criticado, sin piedad, a Yanina Latorre y Nacho Viale por viajar a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el virus. Aunque él aclaró que se anotó y esperó mucho tiempo su turno para ser inmunizado, prefirió no esperar más y tomarse un avión para darle prioridad a su salud.

Instalado en suelo estadounidense, Rial le contestó a quienes lo cuestionaron: "Hubo un castigo enorme hacia mí. Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme. No dije que venía a hacer notas, ni a grabar algo, ni a una conferencia, ni hacer un negocio, ni truché nada. Vine cuando se pudo. Todos los demás lo barnizaron y lo ocultaron… Vine porque tenía miedo. Vine a salvarme la vida".

Por su parte, su esposa Romina Pereiro reconoció que le afectó mucho ver los comentarios negativos contra el periodista: "A él creo que no le afectan las críticas. ¡A mí sí me afectan! Yo sufro más que él. Él con toda la experiencia que tiene creo que no les da tanta bolilla. Yo lo defiendo, soy su esposa, pero no pensamos en todo lo mismo y cuando tengo algo para decirle lo hago. Pero en privado, no públicamente".

La nutricionista reveló cuánto le afectaron los comentarios contra Jorge Rial.

Luego aclaró que fue ella quien le insistió para que viajara a Miami a vacunarse: "Casi que lo obligamos. Bueno, la palabra obligamos es fuerte. Pero es cierto que le insistimos mucho, mucho. Desde que se abrió esa posibilidad me pareció que estaba bueno y creo que está bien que la gente que se pueda vacunar afuera lo haga. Ojalá nos pudiéramos vacunar todos más rápido".

.

Además, en diálogo con revista Paparazzi contó que tenía miedo que Jorge se contagiara: "Lo tenía muy cortito. Ya estaba muy preocupada. No soy de ser así, pero de alguna manera quería cuidarlo y por suerte lo convencí para que fuera. Me convertí en un ogro en un punto".

Por último contó que su esposo ya se vacunó: "Por suerte, estoy más tranquila. Ya se vacunó. La verdad es que la estábamos pasando mal. Él, yo, la familia. Todos. Estábamos muy nerviosos".