En las últimas horas, Alberto Cormillot anunció que se encuentra en la espera de su tercer hijo. A los 82 años el médico nutricionista será papá junto a su esposa Estefanía Pasquini, de 34.

Frente a la noticia, Reneé Cormillot sorprendió a todos cuando habló sobre la llegada de su hermanito que, si es nena se va a llamar Aurora mientras que si es varón, Álvaro.

"Nos veníamos comiendo la ansiedad... teníamos que esperar una semana más pero él no se aguantó", exclamó la hija del doctor en "Nosotros a la Mañana".

"Estoy feliz. Soy la madrina desde hace como dos años, mucho antes de saber que ya estaba en camino. La cigüeña estaba medio vaga pero ya está", sostuvo emocionada.

Por su parte, Cormillot reveló en "Cada Mañana", ciclo radial que forma parte, que su tercer hijo "no fue un accidente, fue algo buscado". "Estamos muy felices. Yo lo pensaba decir dentro de unas semanas pero salió en todos los portales. Se me adelantó un poco y no pensé que iba a tener una respuesta de tanta gente llamando", afirmó.

Además, dijo sobre los nombres elegidos: "Son esos nombres porque le gustaron a la madre. Tuve derecho a veto pero a la gente de mi generación se nos ocurren otros nombres. Amapola fue vetado y algún otro. Aurora y Álvaro pasaron por el filtro".