Gerardo Romano iba a ser uno de los primeros invitados en la nueva temporada del programa de Pampita, quien embarazada de cinco meses sigue al frente de su ciclo en Net TV. Sin embargo, el actor plantó a la modelo ya que se retiró de la emisora por el supuesto incumplimiento de los protocolos contra el coronavirus.

“Me fui porque el estudio está lleno de gente y hay un virus que se llama coronavirus”, manifestó Romano muy molesto cuando salía del canal y se encontró con un periodista de Paparazzi.

El actor no participó del programa de la modelo porque había mucha gente en el estudio.

Recordemos que Pampita y su pareja, Roberto García Moritán, se contagiaron coronavirus cuando volvieron de su viaje a México en enero. Ambos debieron permanecer aislados de sus familiares hasta su recuperación.

Luego de que se hiciese público el desplante del actor, la presentadora prefirió no opinar sobre la actitud de su invitadoo: “No tengo nada que contestar, hablen con producción. No voy a entrar en polémica ni contestar a nadie”.