A días de cumplirse un año de su romántico casamiento con Roberto García Moritán, Pampita habló de los rumores que indican que estaría en la dulce espera de su quinto hijo. Debido a esto, la modelo se refirió a las distintas versiones en su programa.

La conductora de "Pampita Online" ya tiene tres hijos varones, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, además de su hija Blanca, quien falleció en 2012 cuando tenía 6 años. El empresario gastronómico es padre de Delfina y Santino, de su matrimonio con Milagros Brito.

Pampita negó estar embarazada por quinta vez

Al presentar su look en su programa, la figura recordó los comentarios que le hicieron sobre el vestido que lució el día anterior: “Ayer en las redes me decían que tenía panza”.

“No tengo panza, ¿qué les pasa? No tengo nada de panza, no estoy embarazada. Porque empiezan de vuelta, tendría el vestidito muy ajustado, no sé, no tengo idea. Pero no hay nada, miren tengo la cinturita de siempre”, manifestó la ex jurado de "ShowMatch" al mostrar su esbelta figura.

La familia ensamblada de Pampita y Roberto García Moritán

Sin embargo, Ángel de Brito dudó de la versión de Pampita, ya que al ser interrogado sobre los rumores en su sección de preguntas #ÁngelResponde, el conductor de "Los ángeles de la mañana" contestó con unos puntos suspensivos.

La respuesta de Ángel de Brito a los rumores de embarazo de Pampita

¡Mirá el video de la reacción de Pampita!