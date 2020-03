Todo indica que la China Suárez y Benjamín Vicuña van a ser papás por segunda vez y, en esta oportunidad, de un varón. Ante los rumores de embarazo de la actriz, quien este lunes cumple 28 años, le consultaron a Pampita por la noticia ya que sus tres hijos, Beltrán, Benicio y Bautista, tendrían un nuevo hermanito.

"Tus hijos van a tener un hermanito, ¿no?", indagaron en un móvil con la jurado del "Súper Bailando" en "Hay que Ver". Al respecto, la esposa de Roberto García Moritán respondió: "No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco".

"Vos no tenés que preguntar, te tienen que contar", insistieron desde el ciclo de Canal Nueve. Por lo que la modelo aseguró: "No me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda. Está muy bien, ustedes están haciendo su trabajo".

Hasta el momento Suárez se mantiene al margen de los rumores, de todos modos no negó ni afirmó su embarazo: "Ya no tengo nada para decir porque hace como un mes que están diciendo lo mismo. Y ya lo confirmaron ustedes...". Por su parte, en "Los Ángeles de la mañana" Yanina Latorre afirmó el sexo del bebé. "A ella siempre le sale todo redondo. La China Suárez va a ser mamá de un varón. Todavía no tiene el nombre. La ecografía se la hicieron esta semana y se lo comunicaron a gente muy cercana. ¡Qué lindo!", reveló la panelista.