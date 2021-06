Después de arremeter contra Mica Álvarez Cuesta por asegurar que estuvo con su pareja durante su relación, Nicole Neumann se refirió a los rumores que aseguran que está de novia con el automovilista José Manuel Urcera como parte de un acuerdo comercial.

"Yo estoy bien. Aprendí a no involucrarme. De lo que no me pertenece, no me hago cargo. Nada tiene que ver conmigo. No conozco a la persona tampoco. Tengo tanto en la vida para lidiar, cosas reales, que no me voy a estar prendiendo en pasados o ex de otras personas que ni conozco", expresó la modelo en diálogo con "Intrusos".

.

Sin embargo, el movilero de América TV, Gonzalo Vázquez, subió la temperatura al preguntarle por las especulaciones: "¿Escuchaste el rumor de que no sería una relación sino un acuerdo comercial para que él sea una figura pública? ¿Esto te molesta, te resbala?".

Sincera y con indiferencia, Nicole no desmintió los rumores pero fue terminante para los que crean estos chismes: "Eso me da gracia. Hay cosas que son graciosas. La gente es libre de decir y suponer lo que quiera".