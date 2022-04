El lunes por la noche fue un día muy especial para Mica Viciconte ya que se convirtió en la ganadora de "MasterChef Celebrity 3". A la gala del reality de cocina conducido por Santiago del Moro la acompañó Fabián Cubero y sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana, a las que ella llamó "hijastras".

Por ese motivo es que se desató un escándalo en el medio luego de que trascendiera que ese comentario habría causado el rechazo de Nicole Neumann. Ahora, se conoció qué dijo la modelo con respecto a la polémica y cuál fue su reacción.

.

En diálogo con Paparazzi, Neumann expresó: "No tengo ni idea, no vi nada. La verdad es que no tengo nada para decir que no sea mío o de mi vida. Besito enorme". "Pero tus hijas son tuyas", le comentó el cronista en referencia al término "hijastras". "Sí, claro", contestó ella.

Mica Viciconte contó por qué le dijo "hijastras" a las hijas de Nicole Neumann

Tras el escándalo, Mica Viciconte también habló de su frase y admitió en el ciclo radial Por si las moscas: "No puedo creer que me critiquen por decir ‘hijastras’, yo estaba con la final, nerviosa. Fue 100% importante que estén ellos ahí, que me acompañen ellas, transitar todo este embarazo juntas porque viven acá también".

"Que me digan ‘queremos ir’ fue súper importante, yo pensé que no se iban a animar, a la más grande le daba un poco más de vergüenza. La pasamos bien, fueron muchas horas de grabación y se la bancaron", cerró.