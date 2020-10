Cuando Fede Bal contó que padecía cáncer de intestino, Nazarena Vélez se refirió al actor y aseguró que "un pibe de 30 años tenga cáncer es una mierd...". Pese a terminar mal una relación amorosa con su hija Barbie Vélez y hasta tener un enfrentamiento legal con ella, la ex vedette lamentó el delicado estado de salud del hijo de Carmen Barbieri.

Ahora que el actor logró recuperarse gracias al tratamiento médico y se luce en una nueva faceta de su carrera como participante de "MasterChef Celebrity", Nazarena reveló cuál fue su reacción al conocer que el mediático se había curado.

.

"Siempre que sabés que una persona está enferma, a mí me pasa eso de ponerte enseguida en el lugar del otro. Empatía. Es imposible no ponerme en el lugar de su mamá, pensar que le pase a uno de mis hijos", reflexionó en comunicación con Juan Etchegoyen para "Mitre Live". Y cerró: "Es imposible no ponerte contenta si una persona superó semejante mier...".

Luego de que Bal diera a conocer su enfermedad, la productora fue acusada de burlarse de su padecimiento y por eso realizó un duro descargo en sus redes para aclarar la situación. "Es de público conocimiento que no me llevó bien con él, que no es una de las personas que está adentro de mis afectos. Sinceramente no lo quiero. Y creo que todo el mundo sabe por qué, pero no le deseo el mal", aseguró luego de los polémicos trascendidos.