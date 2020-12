@sofinabias

No todo es color de rosas para Mirtha Legrand, ya que después de su vuelta a la televisión tras estar 220 días aislada, la diva enfrenta un verdadero escándalo que llegó a la Justicia.

Varios hombres pertenecientes al Sindicato de Choferes Particulares se presentaron en la puerta del departamento de la conductora, ubicado en el cruce de las avenidas Del Libertador y Scalabrini Ortiz, para reclamar irregularidades en el personal contratado por la familia de la Chiqui. Mirtha fue acusada de evasión de impuestos, tanto por no inscribir a los choferes como por no realizar los aportes necesarios.

"Se asustó y se alteró", fue la reacción de Mirtha ante el escrache sindical.

La idea de los delegados del sindicato era irrumpir en la casa de Legrand para realizar una inspección sindical por condiciones de trabajo, sin embargo personal de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar y evitó el "allanamiento".

La productora de Nacho Viale, "StoryLab", compartió un comunicado en el que revelaron que Mirtha iba a promover "una denuncia penal contra las personas relacionadas en los hechos, ante la posible comisión de los delitos de hostigamiento, extorsión y amenazas".

Delegados del Sindicato de Choferes Particulares en la puerta de la casa de Mirtha Legrand.

En exclusiva con DiarioShow.com, la abogada de Mirtha Legrand, Mariana Gallego, reveló cómo reaccionó la conductora: "Mirtha se asustó, se alteró sobre todo por la manifestación de planta baja, por los gritos, por los petardos y el intento de entrar en el edificio. El tocarle el timbre de forma insistente al grito de ´tenemos que inspeccionar, tenemos que inspeccionar´como si les asistiese derecho alguno".

"Llamó a su nieto y se dio intervención a la policía, que terminaron sacándolos, y una vez aclarado esto se dio lugar a la bronca, el enojo de la falsedad de la falsa imputación de evasión cuando esto no es cierto. El término de allanamiento, nunca estuvieron ni cerca porque no existió tal órden judicial ni posibilidad alguna de que ingresen a su domicilio. Y ahora está bastante tranquila porque todo se ha aclarado y ya se ha iniciado la denuncia penal para que se investigue por qué hicieron lo que hicieron", explicó para este medio.

Los delegados del Sindicato de Choferes Particulares se manifestaron en la casa de la conductora.

En cuanto al chófer que los delegados de la organización afirmaron que no estaba inscripto, la abogada aseguró: "¡Esta legalmente inscripto y con sus aportes al día! Claramente si no fuese así el reclamo lo haría el. ¡El no solo no forma parte sino que está horrorizado con lo ocurrido! Es la misma situación que vivió en su momento el chofer de Susana (Giménez)".

Con esto, Gallego se refirió a los reclamos que atravesó la conductora de Telefé en la que le enviaron una carta documento intimando a que pagaba una deuda con la entidad sindical. Sin embargo, con el correr de los meses no volvió a hablarse públicamente.

Por S.N.