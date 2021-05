En medio del escándalo después de que Cinthia Fernández acusara a Matías Defederico por violencia de género, la panelista fue respaldada por la Justicia, la cual falló a su favor en la demanda por la cuota alimentaria para sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca.

“Hicieron firme la sentencia de la deuda que tiene por la cuota de alimentos. Estoy esperando hace dos años que pague. Desde ahí mantengo mi casa yo. Él me pasa una parte muy mínima que no fue lo que firmamos”, manifestó emocionada en "Los ángeles de la mañana".

Y continuó: “No tengo el documento porque me lo pasó mi abogado con una captura de pantalla. Tengo un gran abogado. Quiero decir que el mérito es de Martín Baclini. Yo no estoy en pareja con él, pero ayudó mucho y fue quien me puso a Bernardo Beccar Varela, que es su abogado en algunas cuestiones acá", reconoció la panelista sobre el apoyo que recibió de parte del empresario.

El ex futbolista le debe mucho dinero a Cinthia Fernández para sus hijas.

Sin embargo, el futbolista no se quedó callado y habló sobre el juicio que le ganó la madre de sus hijas. "La deuda existe, no lo voy a negar. Esta mañana mi abogada me notificó que había salido el fallo favorable a Cinthia y bueno ahora estoy a disposición de lo que decida el juez. Si tengo que pagar, pagaré lo que corresponda", declaró.

Si bien aceptó la gran deuda que tiene con sus hijas, Defederico argumentó: "Lo único que quiero destacar es que el arreglo que habíamos hecho con Cinthia fue en Grecia hace dos años cuando yo ganaba en euros y hoy que estoy en la Argentina no puedo afrontar lo que quedamos al valor del euro. Pero estoy en manos de la Justicia y es válido el reclamo. Ya veremos cómo me pongo al día. No tengo problema en hacer lo que dictamine un juez. Después también me reuniré con mi abogada y veremos cuáles son los pasos a seguir", concluyó seguro.