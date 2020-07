El Chato Prada será abuelo por primera vez ya que su hija Florencia está embarazada. Por ser pareja del productor Lourdes Sánchez también será abuela del bebé en camino y su reacción ante la gran noticia fue sorprendente.

José María Listortti confirmó que se agranda la familia del productor con la dulce espera de su primer nieto. Al aire de "Hay que ver", el conductor contó a modo de enigmático que "una persona muy importante del mundo del espectáculo va a ser abuelo, y por ende... su mujer, abuela".

Al tanto de la noticia, la bailarina se sumó al juego de preguntas y consultó: "¿Parece abuelo?". Acto seguido, el conductor reveló: "No, no parece abuelo, es galán".

El resto del equipo del programa quiso generar más suspenso y así se sumaron más consultas para dar con el nombre correcto. "¿A la abuela la queremos?", lanzó Lourdes pícara. Pero Listortti bromeó: "Más o menos...". En ese sentido, describió: "La abuela también es famosa. La abuela es actriz, bailarina, conductora, panelista".

El Chato Prada con su hija.

Antes de cerrar el ciclo, el conductor confirmó: "¡El que va a ser abuelo es el Chato Prada... y Lourdes Sánchez va a ser abuela!". De inmediato, la panelista saltó de su asiento y sentenció divertida: "No, no, no. A mí no me pongan ese título, ¡yo no voy a ser abuela!".

Por últiumo, el también humorista le preguntó si le gustaría ser abuela. "No... Valentín tiene tres años, no me dan los números", concluyó irónica.