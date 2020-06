Tras casi 20 años de relación, Ximena Capristo le propuso a su marido, Gustavo Conti, "abrir la pareja". Después de meses de conocerse el ofrecimiento, el actor reveló cómo surgió la idea y cuál fue su respuesta.

A principio de año, la actriz contó en "El Muro Infernal" junto a Marley que quería tener una relación abierta con su esposo, incluso habló también de "poliamor". "Me parece que está bueno, hay que abrir la pareja después de casi veinte años de relación", explicó en su momento la actriz.

.

Conti y Capristo se conocieron en la primera edición argentina de "Gran Hermano" y desde allí supieron formar una familia con el nacimiento de Félix, su hijo.

En las últimas horas, el ex participante del reality recordó aquel episodio y detalló: "Un día estábamos cenando con el director de 'Elegidos' en mi casa. Y no sé, en un momento la Negra dijo que abramos la pareja...".

"No sé si vino a colación de la pregunta '¿No van a tener otro hijo?' y ella dijo de abrir la pareja a los 50 'así me dejas de hinchar las pelotas'", completó. "Creo que si llego a estar con otra mujer, la Negra agarra una ametralladora y hace un desastre. Se hace la superada. No es celosa, lo justo y necesario. No es una mina que se está picando la cabeza constantemente. Tampoco le doy motivos", reconoció en comunicación con "Mitre Live".

Ximena Capristo y Gustavo Conti con su hijo Félix.

En cuanto a cuál fue su respuesta confesó: "Dije 'no, si esta no quiere'. Entonces me dijo 'buscate una más joven' y la mesa estalló en carcajadas".

Además, contó que "justo al otro día, Ximena fue a lo de Marley y la tiró porque le quedó. Pero nunca se habló nada serio de eso". "Ella entró en el jueguito porque lo levantaron algunos medios. Yo puse una cara de no querer jugar a eso y eso se transformó en una noticia", consideró.

Respecto a cómo se desarrolla su relación, Conti expresó: "Puedo ver un Instagram de alguna piba y decirle 'mirá que buena está esta piba' o ver la tele y apreciar la belleza de una mujer. Es la verdad. Si sale una piba que es hermosa se lo digo y ella me dice 'si, que buena que está'. Pero no es que me escondo para ver eso. No pasa de eso. De ahí a que se genere otra cosa no existe".