Verónica Lozano visitó el programa de Florencia Peña y habló sobre la pérdida de su mamá a los 23 años a causa de una afección cardíaca luego de sufrir artritis reumatoidea.

La conductora de "Cortá por Lozano" asombró a todos cuando Peña le preguntó sobre su madre y la conexión paranormal que mantiene: "Contanos una experiencia sobrenatural que nos sorprenda. Tiene que ver con tu mamá. ¿Es verdad que vos hablás con tu mamá?".

La conductora se refirió al diálogo sobrenatural que mantiene con su mamá.

Entre risas, Lozano agregó sin tapujos: "Sí, claro, y está muerta, debo decir", por lo que Peña retrucó: "¡Pero eso es sobrenatural!". La conductora explicó el vínculo que mantiene con su madre: "Hablo, pero no me contesta. No tengo un diálogo".

"Ah, es un diálogo unilateral", contestó sobre la respuesta que no esperaba recibir. "Pará, pará que (mi mamá) me está diciendo algo", bromeó Verónica al agarrarse la cucaracha en su oído.

"Claro. Yo pensé que ella le hablaba, que la madre le decía 'hola. Buen día'", manifestó la ex actriz de "Casados con Hijos". Lozano cerró al burlarse de que le pasaron datos incorrectos a Peña: "Te pasan mal la información. Te quieren perjudicar… Yo hablo con mi mama, con mi abuela. Hablo con los muertos. Les cuento cosas".