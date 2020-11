La polémica por el estado de salud de Diego Maradona continúa creciendo. A pesar de que Rocío Oliva, ex novia del Diez reveló que se había convertido en una "aliada" de Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, para que el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata se recuperara, la ex esposa del astro del fútbol no se mostró muy contenta con las declaraciones de Oliva.

Así fue como lo comunicó Adrián Pallares en "Intrusos": “Quiero aclarar una cosa de Claudia y no la quiero meter en problemas. La gente cercana a Claudia dice que habló con Rocío, pero que no charló de nada de que lo que contó Rocío al aire. Lo que más le molesta es que cuente eso al aire”.

Claudia Villafañe se mostró muy enojada porque Rocío Oliva compartió su conversación sobre Diego Maradona

“Ella dice ‘yo trato de ser discreta y no hablamos de los festejos’. Todo eso, no”, explicó el panelista sobre la postura de Claudia. Rodrigo Lussich retrucó irónico: “¿Entonces de qué hablaron? ¿Le pasó una receta para MasterChef?”.

“Lo que yo sí creo es que Rocío Oliva se está poniendo como la última Coca Cola en el desierto diciendo ‘si yo tengo que ir a ayudarlo’, y todo viene del lado de ella. Yo no lo escuché a Maradona decir ‘quiero que vos vengas’. Todo es ‘me dijeron’, y parece que la única solución es Rocío Oliva”, terminó sobre el controversial intercambio entre Villafañe y Oliva.

¡Mirá el video del descargo de Claudia Villafañe!