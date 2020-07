"En tiempos de tanto odio elijo compartirles amor", escribió Dalma Maradona en sus historias de Instagram para presentar el video que mostraría. Es que, con el contexto de guerra que vive su familia, especialmente con los ataques de Diego a Claudia Villafañe, la defensa de la actriz a su madre llega a través de un tierno momento.

Dalma siguió contando la historia que inventó para luego decirle la verdad a ella y a su hermana Gianinna y mostrar su reacción en cámara. "Cuando me enteré que estaba embarazada de Roma (2018), después de contarle a mi marido, quería salir corriendo a contarle a mi mamá y a mi hermana. Quería grabar la reacción y para que no sospecharan nada inventé que me había peleado con mi marido porque le había encontrado un mensaje de una chica", detalló.

"Tanto mi hermana como mi mamá aman a Andrés (esposo de Dalma) pero como yo las llamé llorando, se lo creyeron. Entré rápido a la casade mi mamá sin hablar y cuando volvió de cerrar la puerta con llave...", escibió antes de mostrar la emotiva grabación.

.

"Vas a ser abuela de nuevo", le dice Dalma mientras su madre se acerca. "¡Sabía, lo sabía, te juro!", responde con mucha emoción Claudia después de gritar y saltar de felicidad. Todo finaliza con la "abue" rompiendo en llanto en su cocina.

A pesar de que Gianinna no dejó que su hermana comparta su reacción, narró el momento: "Le di una hoja que decía '¿querés ser mi madrina?' y casi se muere. Se quedó helada y después lloró sin parar", sostuvo.

