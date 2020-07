Oriana Sabatini conmovió al país con su revelación acerca de los problemas con su cuerpo y los trastornos alimenticios que sufrió en consecuencia. Tras los debates generados en torno a la publicación de su video, ahora habló su madre, Catherine Fulop, sobre cómo vive este momento.

La actriz venezolana le mostró su apoyo desde el primer momento. “Mi bebé bella, quiero que sepas que te amo, estoy muy orgullosa de ti y como te manejas en tu vida. La madurez te dará la calma para ver todo lo hermoso que hay en ti, vas por buen camino hija”, escribió como respuesta al video.

Catherine apoyó a su hija en su fuerte testimonio..

El lunes habló en "Los ángeles de la mañana" y contó por qué no quería hacer declaraciones al respecto: "Siento que esto fue una confesión de ella y pertenece a ella. Más allá de que como padres lo hemos sufrido junto a ella, su posteo nos movilizó y nos tomó por sorpresa. No sabíamos que lo iba a publicar. Y no sabemos que decir ante tanto llamado que recibimos. La que está más autorizada de hablar es ella".

"Quise que sintiera que estábamos con ella y la apoyábamos en su decisión".

Ni bien vio el posteo en Instagram, se comunicaron a distancia, dado que la joven vive junto a su novio Paulo Dybala en Italia. "Estuve hablando con ella, la llamé. Hicimos tres videollamadas ese día, quise que ella sintiera que estábamos con ella y la apoyábamos en su decisión".

También le sorprendió las críticas que recibió: "Hubo poquitos comentarios malos. Y uno dice guau, qué feo que es criticar a una chica que está desnudando su alma porque hay que poner".

También reflexionó sobre la importancia de que una chica con tantos seguidores como Oriana haga una confesión así, no solo como un descargo sino también por el ejemplo que pueda dar: "Me alegra que esto le sirva a chicas adolescentes. Porque ella necesitó un referente cuando no los había. Es más, había un libro que se llamaba 'Abzurdah', que era la guia de ellas. yo me enteré después, pero los padres tenemos que tener cuidado con lo que los chicos leen. Ella y su generación tomaron ese libro como referente".

Sobre los tiempos en los que padeció los trastornos alimenticios, Fulop recuerda: "Por suerte Ori está rodeada de mucho amor. Cada cabeza es un mundo. Pero como padre a veces uno se siente impotente. Ella tenía un grupo de amigas muy hermoso que nos advertían. Nosotros desde el ejemplo tratamos de ayudarla, pero uno no terminaba de darse cuenta porque ella no estaba flaquita flaquita. Entonces no puedes darte cuenta que realmente hay un problema".

