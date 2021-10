Hace unos días atrás, Juan Yacuzzi quién formaba parte de "Cebollitas" denunció que sufrió gritos y maltratos durante las grabaciones de la serie. Ante esto, parte del elenco salió a hablar y apoyarlo, mientras que otra parte salió a desmentir estos hechos y una de ellas fue Carmen Barbieri.

La conductora de "Mañanísima" salió a defender a los directores y productores de la ficción ya que según la perspectiva de ella los maltratos no sucedían: "¿Qué te pasó que decís que el director, que era un santo, te gritaba? ¿Los cámaras te maltrataban? ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Por qué no denunciás a la gente entonces si vas a contar una cosa que no es cierta? ¿Qué te pasa a vos?", le preguntó al actor que estaba realizando una denuncia pública.

Además, ella se defendió ya que era parte del elenco adulto y aclaró que ningún menor fue maltratado: "No entiendo, ¿Sabés por qué me molesta? Porque se trata de niños, de menores y vos lo contaste de una manera como que todos te maltratábamos, o los encerrábamos o los castigábamos y para nada pasaba eso. Me encantaría hablar con Dalma Maradona y que me dijera si pasaba eso", finalizó indignada.

La madre de Fede Bal se mostró muy enojada por los dichos de Yacuzzi y lo trató de mentiroso. Asimismo, lo invitó a su programa para que de su versión de los hechos y no le permitió hablar por la indignación que tenía.

Parte del elenco de "Cebollitas".

Todavía, muchos de los que formaban parte de "Cebollitas" no dieron su versión de los hechos a pesar de que ya hay una división de grupos. Uno de ellos son los actores que denuncian al programa y otro los que salen a defenderlo.