Si bien Benjamín Vicuña y la China Suárez terminaron su relación hace casi un año, el vínculo entre los actores sigue siendo muy cordial por la crianza y el cuidado de sus dos hijos, Magnolia y Amancio.

Aunque no se separaron en muy buenos términos en el marco del Wanda Gate, escándalo en el que Mauro Icardi y la artista tuvieron un affaire a espaldas de la esposa del futbolista, la mediática Wanda Nara, el chileno siempre tiene palabras bondadosas sobre ex cuando le preguntan en entrevistas públicas.

.

Casi un año después de su ruptura, tras rehacer su vida, él con la amiga de Pampita, Eli Sulichin, y ella estuvo de novia con el español Armando Mena Navareño, con quien estaría atravesando una crisis, la ex "Casi Ángeles" debutó como cantante con un tema junto a Santiago Celli llamado "El Juego del Amor".

Ante la noticia del debut de la China, un notero de "Socios del Espectáculo" quiso saber si Vicuña había podido escuchar la nueva veta artística de su ex. “Sabes que no, no lo he escuchado todavía. Sé por supuesto que es un lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”, expresó el ex de Pampita.

Sin embargo, el protagonista de "El primero de nosotros" destacó la relevancia de seguir siendo familia junto a la China: “Para toda la vida, por los chicos que es lo más importante”.

¡Mirá lo que dijo Benjamín Vicuña sobre la canción de la China Suárez!