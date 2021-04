El 6 de febrero del 2020 llegó al mundo Viggo Von Plessen, el segundo hijo de Zaira Nara. Para esa fecha, el coronavirus ya se había propagado y Argentina estaba sólo a días de la declaración de la cuarentena obligatoria.

Si bien los primeros meses de vida del pequeño fueron en completo aislamiento en su casa de la Patagonia junto a su familia y tras un año, su abuelo Andrés Nara pudo conocerlo.

.

Según contó el mediático, el esperado encuentro fue en la casa de su hija gracias a un tierno llamado y pudo pasar tiempo también con su nieta Malaika. "Estuve con Zaira, con Viggo y Malaika. Pasamos unos días muy lindos. Fue hace cuatro días. La pasamos re contra bien. Viggo cumplió un año y nació en una fecha muy justa por la pandemia y no lo conocía. Malaika cumplió cuatro años", contó emocionado en "Mitre Live" con Juan Etchegoyen.

Aunque en las redes sociales todavía no hay retratos del emocionante acercamiento familiar, Andrés detalló: "Fue en la casa de Zaira el encuentro. La nena me había visto poco, tiene el mismo temperamento que Wanda. Lo que más me emocionó fue el abrazo que tuvimos. Un abrazo con tiempo y muy afectivo. Transmitimos muchas cosas. Con esa sensación de ganas. Eso me quedó, más allá de las fotos. Conversaciones que fueron muy agradables".

Malaika y Viggo, los hijos de Zaira Nara con Jakob Von Plessen.

El empresario aseguró que su hija Zaira "tiene una vida muy intensa y justo se dio". Y reveló: "Malaika preguntaba por mí y me llamaron que me querían ver. Estuvimos en la plaza, jugando con los chicos, fue un momento muy agradable y esto no lo sabe nadie".

Movilizado, reflexionó: "La sensación de que mis nietos quieran verme. Uno se sensibiliza, quizás son los años y fue muy lindo. A Zaira no la veía hace un año y medio y un poco más también".

"Pude tenerlo a Viggo en brazos y nos reíamos con la nena en la plaza porque es una guerrera. Salta, corre, fue un momento muy agradable. Y cuando lo vi por primera vez al nene me dijeron que se parecía a mí. Ellos dicen eso, que se parece a mí. Es una sensación muy rara. Fue un shock. Son sensaciones en la vida que uno no se va a olvidar más", cerró.