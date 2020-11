Después de que el ícono del fútbol, Diego Maradona, falleciera a los 60 años debido a un paro cardiorrespiratorio, el Gobierno decretó tres días de duelo y un velorio público en la Casa Rosada. Además, se autorizó una despedida privada para la familia y amigos cercanos en la madrugada de este jueves.

Rocío Oliva estuvo en pareja con el ex futbolista por más de seis años, terminando su vínculo en 2018. Tras su separación, el ex jugador y la panelista mantuvieron contacto. Sin embargo, tras el fallecimiento del "Diez", las hijas de Diego y Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna, no le permitieron el ingreso al funeral íntimo.

Rocío Oliva al ser denegada en la entrada del velatorio privado de Diego Maradona

Ángel de Brito y sus panelistas en "Los ángeles de la mañana" contaron la razón detrás de la drástica decisión de las herederas del ex DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

.

"Rocío Oliva fue sabiendo que no estaba en la lista de invitados especiales. Esto también hay que decirlo. Sino una vez más queda Claudia como la mala de la película, incluso en esta situación, porque hay que decir que las que deciden acá son Dalma y Gianinna, charlado con ella", comenzó Mariana Brey sobre la decisión contra la panelista de "Polémica en el Bar".

El funeral de Diego Maradona en la Casa Rosada.

Por su parte, Yanina Latorre apuntó contra la última novia oficial de Maradona: “Se le pidió que lo vaya a ver en vida antes de morir. Él estaba muy deprimido, Diego pidió verla por sus 60 años y Rocío le dijo que no. Él estaba muy deprimido. Murió, es una causa médica, pero muchos le endilgan a Rocío un poco la depresión y tristeza que tenía. Ella se negó a ir a verlo cuando le pidieron por favor que vaya. Él tenía ganas de verla, la necesitaba y ella no fue”.

“Los familiares, algunos y lo sé por muy buena fuente, estaban muy molestos porque más allá de todo lo que decía Yanina, decían que estaba llorando en televisión antes de ir primero a despedirlo a Diego. Podía faltar al trabajo. Eso la familia de Diego se lo facturó”, manifestó el conductor de El Trece.

Dalma, Gianinna y Claudia en la despedida privada de Diego Maradona

“Lo que le molestó a la familia de Maradona es que el día de la muerte de Diego fue a la televisión, antes de ir a despedirse como corresponde. Esta es la versión de la familia”, terminó sobre la controversial resolución de la familia Maradona.

¡Mirá el video del momento de Rocío Oliva!