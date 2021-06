La relación tensa que mantienen Sol Pérez y Dani La Chepi no es ninguna novedad. Desde el inicio de “ MasterChef Celebrity 2” que hubo una serie de cortocircuitos entre ambas pero el paso del tiempo no ayudó para nada. Esta vez fue la instagramer quien reactivó la polémica.

La Chepi fue invitada a “Implacables” y se sinceró acerca de sus favoritos para ganar el certamen de cocina. Luego de ser eliminada de la competencia, no dudó en su pronóstico: “Quiero que gane Georgina Barbarossa. Gastón Dalmau y Cande Vetrano también me gustaría que ganen”. Lo cierto es que quedaba una participante por mencionar pero se adelantó a los panelistas.

.

Antes de que alguno de los periodistas presentes cuestionen su elección, dejó en claro entre risas: “Sol Pérez no me gustaría que gane”. La influencer brindó sus razones por las que cree que no debería quedar en lo más alto de “MasterChef Celebrity 2”: “Los que se fueron, se fueron. Ya está, te fuiste. En ese tiempo que no estuvo, tuvo tiempo para practicar pero todos los demás no descansaron”.

Cabe recordar que Sol fue eliminada pero ganó el repechaje que tuvo el ciclo televisivo. La situación parece haber agravado la relación entre ambas y La Chepi no dejó lugar a dudas durante la entrevista. A pesar de haber quedado eliminada, seguirá los últimos programas al igual que muchísimos televidentes.

Gastón, Georgina y Sol son los participantes que siguen en la competencia y mencionó su preferencia por la actriz: “Con ella hablo más que con mi mama. A Georgina le dicen ‘La tía’ pero es como una mamá y me parece que se lo merece. Es muy remadora”. El próximo jueves se conocerá el nombre de la persona que se lleve el premio del exitoso ciclo de Telefe.

¡El motivo por el que Dani La Chepi no quiere que Sol Pérez gane " MasterChef Celebrity 2"!