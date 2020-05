Marcelo Tinelli se quejó por la falta de protocolos para los programas televisivos en medio de la pandemia por el coronavirus. Su ciclo " Bailando" fue uno de los que se vio afectado y debió retrasar su fecha de debut. Aunque según contó el presentador ya está todo listo para que vuelva a la pantalla chica.

En cuanto a las ficciones nacionales, "Separadas" tuvo que frenar sus grabaciones y en las últimas horas se dio a conocer que finalmente no volverá a la televisión.

"Vos ponés cuatro actores, les ponés una peluca... No se puede. Bueno, entonces listo... vamos con los periodistas, se puede... Es rarísimo", comentó el empresario.

.

"No estamos dentro del protocolo", comentó haciendo referencia a que su programa no está en la lista de los que si pueden estar al aire. Pero cuando le consultaron por un "Bailando distanciado" y con todas las medidas de prevención, sostuvo: "No, tampoco". ¿Qué pasará con el certamen?