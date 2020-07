Hace una semana, la guerra entre Nicole Neumann contra Fabián Cubero y Mica Viciconte se encendió con una nueva batalla. Todo comenzó cuando el exfutbolista denunció a la modelo por no entregarle a sus hijas y ella reveló que la novia de su ex les depiló las piernas y las maltrata.

“Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'”, fue el descargo de Nicole en "Los ángeles de la mañana".

En su rol de panelista de "El show del problema", en El Nueve, Viciconte recibió una sorpresa: su padre habló por videollamada y ella se quebró. “Desde ayer me atacan de una manera abismal, sin asco, diciendo que yo soy maltratadora. No hay necesidad. A mí me hicieron mierda”, aseguró.

Un grupo de fans de Neumann atacó a la ex Combate mostrando un recorte de ese momento sensible y escribiendo: "Ahora se hace la pobrecita la de yo no fui, cuando la nena descubre tu verdadera cara y le hizo saber a su madre cómo eras en realidad con ella, y lo obsesionada que estás con Nicole. Estás así porque las hijas de Nicole le contaron a su madre que te la pasás googleando a Nicole, te la pasás hablando pestes de Nicole adelante de ellas ni respeto tenés #SeEstáHaciendoLaVíctima #LosNiñosNoMienten”.

En vez de calmar las aguas, para que el problema no siga escalando, Nicole decidió poner un "me gusta" a dicha publicación, por lo que estaría de acuerdo con todos los comentarios y opiniones vertidas por sus seguidores. Un pequeño "like" para Nicole, un gran paso en la guerra contra su ex.