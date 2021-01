Luego de más de un año de casada con Roberto García Moritán comenzaron a trascender fuertes rumores de que Pampita estaría embarazada. Pese a los intentos de la modelo por frenar la ola de chimentos, la idea de la dulce espera crece cada vez más.

La mamá de Bautista, Beltrán y Benicio se refirió al tema y sorprendió con una profunda reflexión. En comunicación con la revista Para Ti sobre si se veía madre de nuevo en el 2021, la modelo respondió: "No sé si va a pasar. Confío mucho en que está escrito si tiene que ser o no y que va a depender de ‘el de arriba’".

.

Con la misma postura espiritual con la que logró superar la repentina muerte de su hija Blanca en 2012 por un extraña bacteria, la ex de Benjamín Vicuña dejó en manos de Dios la posibilidad de agrandar la familia con su actual esposo.

Pampita y Roberto García Moritán cumplieron un año de casado en noviembre.

"Sinceramente no sabría decir hasta que pase. No podría nunca juzgar a Dios. Creo que él lo sabe todo y que al final de nuestras vidas vamos a entender el porqué de tantas cosas, las cosas que nos pasan o que no nos pasan", aseguró al ser preguntada sobre si piensa en el nombre de un posible futuro bebé con el empresario gastronómico.