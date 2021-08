En la noche del domingo Lizy Tagliani protagonizó un momento de mucha emoción al aire de "Trato Hecho" al conocer la fuerte historia de vida de uno de los participantes y no pudo evitar quebrarse en llanto con sus profundas palabras de agradecimiento.

La conductora escuchó emotiva las declaraciones de Máximiliano quien antes de elegir otro de los maletines se tomó una pausa para revelar su historia y cómo Lizy influyó en su vida. "Te quiero dar las gracias por todo lo que hiciste por mí", comenzó el joven.

.

"Desde muy chiquito siempre supe que era gay, pasé una infancia muy difícil. Siempre traté de ocultarlo por lo que dirían los demás. Siempre me sentía retraído. A raíz de eso, soy medio tartamudo, y con el paso del tiempo cuando le conté a mi mamá, me quiso mandar al psicólogo", contó acerca de su dura experiencia personal.

Luego destacó que también pudo abrirse a su padre: "Después de un tiempo mi mamá lo aceptó, lo tomó bien y después decidí decirle a mi papá. Pensé que lo iba a tomar muy mal porque no teníamos relación. Pero cuando se lo dije, él estaba mirando en el televisor y me dijo: 'Yo me puedo meter en tu vida, sí, pero no me puedo meter en tus sentimientos'. A partir de ahí empezamos a tener una relación padre e hijo".

Finalmente contó la inspiración que recibió de parte de la también actriz: "Yo siempre te veía donde estés porque cada vez que vos hablabas y te expresabas me ponías en un lugar seguro y me daba tranquilidad de que en algún momento podía salir adelante con esto".

"Hasta que dije basta. Dije 'Esta mujer es como es y todo el mundo la quiere por su humildad y trasnparecia'. Gracias a como sos y como te expresas me diste la fuerza a mí para que yo decida dejar de finjir sin importar que me digan porque estoy cansado", cerró emocionado mientras la presentadora no paraba de llorar.