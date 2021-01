Luego de compartir el protagónico en "Amor en custodia", Osvaldo Laport y Soledad Silveyra se convirtieron en una de las parejas de ficción más codiciadas de la farándula argentina.

Los actores demostraron tener una gran química en la pantalla, lo que los llevó a desarrollar una cercana relación de amistad que perdura con los años. Es por eso que al conocer del ACV que sufrió hace unos días su querida colega, Laport manifestó su preocupación.

Solita padeció de un accidente cerebro vascular el sábado pasado y debió permanecer internada. Luego de cinco días recibió el alta y se confirmó que no le quedaron secuelas del duro episodio.

Osvaldo Laport y Soledad Silveyra en "Amor en custodia".

"Solita no fue una más en mi carrera. Le acabo de mandar un mensajito. Es una amiga, aprovecho para mandarle un abrazo si bien estoy en contacto con ella. Está pachucha. Pero está bien gracias a Dios. Fue un susto lo que tuvo", reveló el artista en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

Y detalló: "Le acabo de recordar que le envié un guión por WhatsApp de una dramaturga exquisita para que lo lea y se entusiasme en volver a jugar juntos en un escenario o detrás de una cámara".

.

Sobre su relación con la artista contó que fue "una preocupación familiar" el saber la noticia sobre su salud y aseguró: "Tenemos un vínculo familiar con mi familia y con la familia de ella. Es más, mi hija dice que Solita es la mamá de la ficción".

Incluso dejó ver su preocupación por su antigua compañera: "Solita me prometió que iba a venir a ver 'Rotos de Amor'. Pero no quiero que me avise, quiero que me sorprenda. En cuanto esté bien, va a estar sentada ahí. Me enteré al otro día de la noticia. Automáticamente le envié un mensaje y me contestó".

"Ya estaba bien, recuperada y tenía que estar cinco días internada pero ya está en su casa y está muy bien", concluyó el actor que mantiene una gran amistad con la artista.