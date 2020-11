El fin de semana Graciela Alfano reveló que fue víctima de la inseguridad ya que le robaron su celular mientras caminaba por la Avenida Santa Fe y Jerónimo Salguero en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero más allá del mal momento que vivió con el delincuente y de la pérdida material del aparato, la ex vedette manifestó en diálogo con Chiche Gelblung por Crónica HD su preocupación por los archivos que contenía su smartphone ya que guardaba fotos y videos íntimos.

.

"¿Por qué tenías que contar las cosas que tenías en tu teléfono?", quiso saber el periodista y ícono de la farándula argentina le respondió: "Porque quiero hacerlo y porque puedo. Porque puedo hablar de mi vida, recuperé el poder femenino". Sin embargo, Chiche le advirtió: "Ahora no aparece más ese teléfono, alertaste a los señores que robaron el teléfono de todo lo que había".

En ese momento, Alfano reveló preocupada: "¡No puedo dormir!". Y confesó que en el dispositivo había un video de un trío con personalidades muy famosas y tal vez quedó guardado en "la nube".

"Las fotos desnudas mías, no me importan, de última me gustan porque las tuneé todas y estoy divina. Pero el video donde hay realmente un trío y son personas muy famosas, que no voy a decir hasta que me muera, salvo que aparezca el video, ese lo borré. Pero me dijo una persona que sabe que si lo agarra un hacker, parece que de la nube no borrás todo...", dijo temerosa.

De todas formas, el conductor intentó tranquilizarla y le garantizó que no había forma de que sus videos hot aparecieran: "Quedate tranquila, que si pusiste 'delete' ya está, se borró, no lo puede recuperar nadie. Podés dormir en paz".