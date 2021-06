Hace poco más de dos semanas, Denise Dumas debió despedirse de "Hay Que Ver", el ciclo de espectáculo y chimentos que compartió junto a José María Listorti durante cuatro años. Desde entonces se quedó sin trabajo y manifestó su preocupación por la economía de su familia.

Pese a estar consolidados en la tarde de El Nueve, las autoridades de la emisora decidieron levantar el programa de La Flia para poner en su reemplazo "Súper, súper", un segmento de juegos y competencias con el comediante a la cabeza.

.

En su último programa, la conductora manifestó entre lágrimas: "Este laburo es así, todo el tiempo se terminan los programas y después vienen nuevos proyectos". Sin embargo ahora dejó la emoción de lado y reflexionó acerca de las consecuencias de estar sin trabajo.

"Para ser sincera, me asusta no tener trabajo. En casa somos un familión con cuatro niños, mi sueldo suma mucho e importa en mi casa. No trabajo para distraerme, sino porque lo necesito", confesó en comunicación con Pía Shaw para "El Espectador".

De todas formas reconoció que "con los años uno se va endureciendo un poco más". "Me asusta un poquito más el miedo a no tener trabajo. Antes se me juntaba eso con lo sentimental, hoy estoy más acostumbrada", reveló la esposa de Campi.

Denise Dumas y José María Listorti fueron dupla de conductores durante años

Y repasó cómo vivió la baja de otros programas en los que fue parte: "Cuando terminamos 'Infama' fue una patada. Con 'Este es el Show' no me reponía porque había tanta ilusión detrás de eso. Ahora estoy más mecanizada, uno se va curtiendo".

Además adelantó que ya aparecieron nuevos proyectos para el futuro pero aclaró que "hay un par de opciones pero faltan un montón de reuniones".