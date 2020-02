El 28 de abril de 2011, Karina Jelinek dio el "sí, quiero" junto a Leonardo Fariña. Sin embargo, su relación amorosa duró apenas dos años y culminó cuando el empresario terminó entre las rejas por cuatro años tras ser condenado por "evasión agravada" en la compra de un campo en Mendoza.

Es evidente que la modelo pasó un mal momento al lado de su ex pareja. Sin embargo, con el transcurso de los años, pudo salir adelante. No obstante, Gabriel Schultz le hizo recordar a Jelinek parte de su pasado en "Divina Comida", el ciclo de Telefé en el que la mujer de 38 años fue la encargada de prepararle una deliciosa cena a Silvina Luna, Mariano Peluffo, Fernando Carlos y el propio Schultz en su mansión de Nordelta.

El hecho ocurrió cuando los invitados hablaron sobre el matrimonio, fue ahí cuando Karina lanzó: "A mí me gustaría (volverme a casar), me encantaría. Estoy soltera ahora".

Kariña Jelinek y Leonardo Fariña se casaron hace nueve años.

Casi sin pensarlo, el periodista disparó: "Tené más cuidado". "No hace falta que me lo digas, ya lo sé", respondió la mediática, quien entendió que el comentario del presentador estaba relacionado a su vínculo con Fariña.

"De cada situación que te va pasando en la vida vas aprendiendo, por eso entendés por qué te pasó eso. Ahora estoy feliz y contenta. Aprendí. Te puedo decir que si se me presenta una situación estaría mejor, más madura", reflexionó.

"No me arrepiento, cada situación que te pasa en la vida es para aprender. Tampoco me victimizo. Todo sirve para aprender en la vida. Por algo tomaste esa decisión y hoy en día tomarías otra decisión en tu vida por lo que te pasó anteriormente. Es una experiencia más y son etapas de tu vida", agregó convencida.

"Podés capitalizarlo para ser mejor o quedarte en esa situación", acotó la ex "vayaina". A lo que Jelinek respondió: "No me quedaría en esa situación, son etapas que uno va creciendo y aprendiendo. Si me tengo que volver a casar, me casaría feliz y contenta, pero ya con otra madurez". En la misma línea, la anfitriona de la noche expresó que no cree en la institución religiosa, aunque sí en una unión desde el amor y la elección.

De todos modos, para desviar el foco de atención, lanzó una pregunta a su compañera que la incomodó: "¿Tu último novio quién fue?". De inmediato, Luna comenzó a toser. Acto seguido tomó un vaso con agua para evitar hablar de su romance fallido con El Polaco.