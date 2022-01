Después de casi un año de pandemia del coronavirus, la primera ficción nacional en iniciar el rodaje en Argentina fue " La 1-5/18", que si bien al principió fue duramente criticada, logró cautivar a su público con sus diálogos y actores.

A pocos días de que se grabe el capítulo final de la novela protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe, la cual se emite a mediados de abril, Felipe Colombo habló con " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD el regreso de la producción de Adrián Suar.

"Todo funciona en base a los protocolos. Nos testeamos día de por medio, al menos tres o cuatro veces por semana. Todo se pudo llevar a cabo gracias a que Polka decidiera tomar el riesgo de hacer ficción, de poner un equipo entero a trabajar, no solo de actores sino que de técnica que tiene muchas complicaciones. A nosotros nos ven la cara todas las noches pero por detrás hay mucha gente que hace que la industria del entretenimiento y la televisión tenga su espacio", comenzó el ex protagonista de "Rebelde Way".

" La 1-5/18" termina su rodaje en enero y el último capítulo se estrena en abril.

Luego, el intérprete mexicano-argentino reflexionó sobre las complicaciones del mundo de la televisión: "La telenovela es un medio muy golpeado, fue muy difícil sostener la ficción nacional, pero poder volver al estudio y reencontrarse con el equipo, a muchos los conozco hace muchos años, y cumplir con todo... ¡fue una odisea grabar la tira! Por esto tenemos muchos capítulos pregrabados".

Sin embargo, Felipe fue contundente sobre su postura respecto el trabajo durante una pandemia: "Igualmente tenemos una responsabilidad. Teníamos tantas ganas de volver al estudio a nuestro trabajo, de volver a hacer lo que tanto nos gusta y es nuestra forma de vivir, que tuvimos que tomar la responsabilidad de cuidarnos, mantener nuestra burbuja lo más pequeña posible y tener el mayor cuidado en nuestra vida personal".

" La 1-5/18 tiene un elenco de actores que por ahí no habían sido visto mucho pero es un elencazo. Hacia mucho no me pasaba de ser parte de un grupo que tiene tanta unión y cariño. Es un placer. Sigan viéndola porque falta que sucedan muchas cosas súper interesantes", cerró Felipe Colombo sobre el futuro de la novela.

¡Mirá lo que dijo Felipe Colombo sobre " La 1-5/18"!