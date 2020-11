La polémica en torno a Lola Latorre y su aparición en una fiesta clandestina en Mercedes causó conmoción en el mundo del espectáculo. En diálogo con DiarioShow.com, Yanina Latorre desmintió las versiones y aclaró que su hija se encontraba en el lugar solamente para buscar a una amiga.

De acuerdo a las fuentes de La Nación en el Ministerio de Seguridad bonaerense, la participante del " Cantando 2020" fue notificada por trabajadores del Comando de Prevención Rural de Mercedes al estar afuera del predio en el que se llevaba a cabo la fiesta ilegal en Halloween.

.

"Estuvo en el lugar y fue en auxilio de una amiga que estaba en el campo. Le notifican, pero ella no firma el acta de procedimiento. No va a ser imputada pero le pueden pedir explicaciones; no sabemos si un juez la va a citar o no. Ella no entró al lugar, no estaba en la fiesta sino en el estacionamiento. Fue a buscar a la amiga y donde estaban los autos estaba la policía", explicó Fernando Burlando, abogado de la familia Latorre, en diálogo con el mismo medio.

En esta misma fiesta, estuvo el hijo de Nequi Galotti. https://t.co/bt9O6vNXyH — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 1, 2020

"Ingresa novedad por línea baja, de la realización de fiesta clandestina en calle 667 y 638 Mercedes, en el lugar se hace presente Patrulla Rural, Estación de Policía Comunal Mercedes, encontrando aproximadamente un grupo de 500 personas. Notificando a la totalidad de la gente que se encontraba en el predio del Art 205 y 239", dice el parte policial que confirma el allanamiento de la fiesta clandestina. De acuerdo a las mismas fuentes, está confirmado que Lola apareció en la lista de personas notificadas en el lugar.

La fiesta se llevó a cabo en una quinta privada y tuvieron entre 400 y 500 invitados, los cuales debían pagar una entrada de más de $1000. Además, una vez dentro se podía comprar alcohol a los organizadores. Cuando aparecieron las fuerzas de seguridad, muchos de los asistentes comenzaron a correr y a escaparse, mientras que otros se quedaron en el lugar, donde fueron identificados, notificados y puestos en libertad.

.

"Eran en su mayoría individuos provenientes de CABA, que fueron en auto y en combis", destacaron las fuentes policiales.

"La joven firmó la imputación; en este caso, nosotros aprehendemos por estar incumpliendo el artículo 205, pero inmediatamente la fiscalía ordena la liberación de todos los asistentes a la fiesta, que se desarrollaba en el parque de una casa quinta; y la joven estaba entre los 140, más todos los que escaparon a campo traviesa, pero no se puede discutir que estaba presente y bailando con un grupo de amigas", sumaron las autoridades policiales del CPR (policía rural) de Mercedes que llegaron al lugar.

Por su parte, Ángel de Brito hizo referencia a la polémica en sus redes y declaró: "Estoy esperando las fotos y él acta policial".

Estoy esperando las fotos y él acta policial. https://t.co/VqIGKFp8Fk — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 1, 2020

"Cualquiera que haya ido a una fiesta o haya participado en algo no permitido por la pandemia, debe ser expulsado del #Cantado2020. Estamos trabajando con mucho cuidado. Es un momento muy difícil de la pandemia. Mañana lo anunciaremos en el programa", escribió terminantemente el conductor del certamen de canto en Twitter.