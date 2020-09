El martes le tocó cantar a Alex Caniggia en el "Cantando", pero en la previa se vivió un insólito episodio que involucró a la policía.

Dos patrulleros de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en los estudios de La Corte donde se graba el reality y varios oficiales fueron en busca del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia para entregarle una carta documento.

Como el participante todavía no había llegado, tuvieron que regresar más tarde y finalmente lo encontraron en su camarín junto a su representante Fabián Esperoni.

Alex pudo presentarse en la pista del "Cantando" y cuando Ángel de Brito y Laurita Fernández le preguntaron el motivo de la carta documento el mediático contestó en italiano que no entendía: "Non capisco un cazzo".

Caniggia insistía en que no sabía de qué se trataba la carta documento, por lo que su representante tomó la palabra. "Le trajeron una notificación para que su abogado, que es Alejandro Cipolla, se presente mañana en un juzgado para ver qué es. Lo que me llamó la atención es que la carta decía que tenía que ser presentada en el Cantando 2020. Eso me pareció un poquito...No sé, se la podrían haber llevado a la casa", explicó Esperoni.

"Dos patrulleros para entregar una carta. ¡Y no sabemos de qué es, realmente!", disparó.

Laurita le preguntó directamente a Axel si había hecho algo para que le manden carta documento y el hermano de Charlotte sentenció: "Yo nunca miro para atrás, sino siempre para adelante. ¡Oh yeah!". En abril, Alex tuvo que cumplir prisión domiciliaria por romper la cuarentena.