Dalma Maradona detestaba a Matías Morla pero luego de la filtración de audios en los que el abogado dejaba en evidencia cómo hacía negocios a costo de la salud del "Diez, la actriz lo quiere ver preso.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz escrachó a los imputados por la muerte del "Diez" y luego se dedicó a responder preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le consultó sin filtro: "¿Crees que el casamiento de Matías Morla oculta una jugada turbia?".

Y Dalma lejos de llamarse a silencio, contestó explosiva: "Ya nada me sorprende. Pero un seguidor me dijo que se casa para que su mujer no pueda declarar en la justicia".

Según trascendió en las últimas horas, el letrado y su novia María Zafic tendrían confirmada la fecha en el Registro Civil y tendrían pensado abandonar el país para irse a vivir a Nueva York luego de la boda.